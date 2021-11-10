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«Ассоль, которая машет Грэю… ногой»: Волочкова удивила своим шпагатом у берега моря

Звезда приняла неожиданную стойку с нереальной растяжкой.

«Ассоль, которая машет Грэю… ногой»: Волочкова удивила своим шпагатом у берега моря
Анастасия Волочкова. Фото: Global look press

Анастасия Волочкова решила порадовать своих поклонников очередным удивительным шпагатом.

Балерина в настоящий момент отдыхает в люксовом отеле Сиде в Турции. И растяжкой она решила блеснуть на берегу Средиземного моря.

Анастасия Волочкова взошла в будку спасателя, приняла стойку на одной ноге, а вторую запрокинула высоко за голову.

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art/

«А я живу красивая, как я хочу!» — подписала она кадр.

Снимок имел огромный успех у публики, которая воодушевленно бросилась его комментировать.

«Ассоль, которая машет Грэю… ногой», «Настя в очередной раз удивила», «О, такого я еще не видела!», «Настенька, отдыхайте, живите в свое удовольствие!» — написали в комментариях фолловеры.

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