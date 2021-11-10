Идеальные «песочные часы»: Подольская дала фору юным красоткам на пляже, красиво выйдя в секси-бикини

Звезда отдыхает в Шарм-эль-Шейхе со своей семьей.

Наталья Подольская улетела в Египет с мужем Владимиром Пресняковым и сыновьями Артемием и Ваней. Звезды остановились в пятизведочном отеле с собственным аквапарком и парком развлечений, чтобы детям было не скучно.

Певица при этом не забывает про фотосессии для личного блога, радуя своих фолловеров кадрами в бикини. Ранее мы писали о неудачном снимке Натальи, когда она забыла втянуть живот и он получился слишком заметным.

На этот раз артистка решила исправить свою оплошность и красиво позировала, спрятав «все лишнее». 39-летняя Подольская красиво встала напротив скульптуры и показала фигуру идеальной формы «песочные часы», дав фору юным красоткам.

«Картошечку я тут не ем, только фотографируюсь с ней», — подписала она кадр.

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