«Мои Снегурочки»: Оля Рапунцель из «Дома-2» запечатлела подросших дочерей во время прогулки

Поклонники Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко сходятся во мнении, что их наследницы — копии родителей.

Бывшие участники «Дома-2», семейная пара Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко, воспитывают двух дочерей — Василису и Софию.

Обе девочки появились на свет, когда их мама и папа были на проекте. Так что сейчас за тем, как растут и меняются малышки, наблюдают порядка двух миллионов подписчиков — именно столько фолловеров на двоих у Димы и Ольги.

Оба охотно делятся деталями своей жизни, а Ольга Рапунцель периодически показывают совместные снимки дочерей — трехлетней Василисы и полуторагодовалой Софии.

На этот раз звездная мама поделилась кадрами, которые сделала во время прогулки. Малышки облачены в теплые курточки с капюшонами, отороченными мехом.

«Мои Снегурочки. Две родные сестренки, они похожи друг на друга?» — поинтересовалась под фото мнением аудитории Ольга Рапунцель.

Подписчики экс-участницы «Дома-2» сошлись во мнении, что Василиса и София очень милы, но похожи не друг на друга, а на своих родителей.

«Дима и Оля в детстве», «Красотки, старшая на папу похожа, младшая — на маму», «Очень красивые девочки! Василиса — копия папы, а София, конечно же, мама», — высказались в Сети.

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