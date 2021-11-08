«К Новому году хочу быть дюймовочкой»: Ольга Рапунцель озвучила, на сколько килограммов похудела

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель вместе с мужем Дмитрием Дмитренко воспитывает двух дочерей Василису и Софию.

После двух беременностей и родов некогда стройная Оля Рапунцель сильно поправилась. Она уже давно не стройная лань, а вполне себе женщина в теле, которая часто подвергается нападкам хейтеров в Сети.

Однако Ольгу Рапунцель такое положение дел не очень устраивает. И вот она, наконец-то, собралась и села на диету.

В сторис микроблога Ольга Рапунцель рассказала, сколько килограммов ей удалось сбросить за время ограничений в еде.

«Прошло три недели, как я на правильном питании. Сегодня встала на весы, а там минус 4 килограмма, — поделилась Ольга Рапунцель. — Результат неплохой. Дальше — больше. Помню, что мой вес стоял на месте, а сейчас пошел вниз, чему я очень рада. Но пока не тороплюсь покупать обновки. Буду сидеть и дальше на правильном питании или на смешанном правильно питании. Недельку-две, а может, и месяц, к Новому году хочу быть дюймовочкой».

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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