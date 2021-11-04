«Ножками – прыг-прыг, ручками – дрыг-дрыг»: Оля Рапунцель показала умилительные танцы подросших дочерей

Бывшие участники «Дома-2», семейная пара Дима Дмитренко и Ольга Рапунцель воспитывают двух маленьких дочерей.
Старшей наследницы пары Василисе три с половиной года, а младшей Софии – нет еще и полутора лет.
Ольга Рапунцель часто делится в микроблоге видео с участием своих очаровательных наследниц, рассказывая о том, как растут и меняются ее дочери.
На этот раз Оля Рапунцель показал, как Василиса и София резвятся в комнате перед телевизором. Включен, судя по всему, один из каналов для малышей. С экрана раздается веселая детская песенка.
«Ножками – прыг-прыг,
Ручками дрыг-дрыг,
Головой – тик-так.
Справа – пять и слева пять,
Мы умеем танцевать!» — поется в песенке.
Василиса и София танцуют, не сводя глаз с экрана телевизора. Правда, София оглядывается на старшую сестру, чтобы взять с нее пример.
«Мы не можем без танцев», — прокомментировала видео Ольга Рапунцель.
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