Элегантность и стиль: Водянова в комбинезоне с кожаным поясом-корсетом отметилась в Катаре

Модель вместе с друзьями провела время в пустыне. Она предстала в необычном образе.

Наталья Водянова уже давно живет в Париже. Она смогла построить карьеру топ-модели. Примечательно, что российская красавица обрела счастье и в личной жизни. Год назад она вышла замуж за миллиардера Антуана Арно.

У пары уже есть двое общих сыновей — Максим и Роман. Также модель воспитывает троих наследников от первого брака. Несмотря на свою занятость, она много путешествует.

Этой осенью Водянова приехала в Катар. Она посетила несколько мероприятий, связанных с модой. Каждый раз модель появлялась на публике в ярких образах.

А накануне она повеселилась с друзьями в пустыне. Многодетная мама облачилась в черный комбинезон, который дополнила кожаным поясом-корсетом. Наряд подчеркнул ее тонкие щиколотки. Наталья также не забыла про каблуки.

«Это самое близкое к „Бернингману“, на которое она могла пойти», — отметил ее друг Тима Афинский.

Поклонники восхитились тем, как выглядит модель. Многие адресовали ей комплименты. «Удивительная», «Обожаю этот пояс», Просто безупречная фигура«, «Какая она восхитительная! И это мама пятерых детей!», «Просто божественная», «Очень утонченная! Какой-то восточный лук», «Ну вы прям Шамаханская царица», «Просто дива», — прокомментировали пост подписчики.

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