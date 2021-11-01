«Незабываемый уикенд»: Водянова в черном пальто прогулялась с Арно и детьми у озера

Модель показала, как провела время на пригороде с мужем, наслаждаясь закатом.

Наталья Водянова является одной из самых известных моделей в мире. Она регулярно появляется на светских раутах и показах мод. При этом у нее есть свои правила. Так, выходные она старается всегда посвящать детям. У Натальи пятеро наследников. Лукас, Нева и Виктор были рождены в первом браке модели, а вот Максима и Романа она родила уже от нынешнего мужа Антуана Арно.

Обычно Водянова редко делится кадрами с возлюбленным-миллиардером. Но последние недели она почти все время находится рядом с ним. После романтической поездки в Венецию они решили устроить семейный уикенд. На днях модель свозила детей в Диснейленд. А вот накануне вечером они прогулялись на природе. Наталья предстала в свитере и черном пальто. Сапоги дополняли ее осенний лук. Она позировала у озера.

А вот Арно облачился в джинсы и черную куртку. Резиновые сапоги также не позволили его ногам промокнуть, так как ходили они по тропинкам и полям. Рядом с парой были их дети. Они резвились вместе с собакой по кличке Кофе.

«Благодарна за еще один незабываемый уикенд», — отметила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Водянова. Многие также были рады видеть ее с мужем и детьми. «Эти тихие моменты такие особенные — и у вас такая красивая семья», «Как приятно видеть вашего супруга улыбающимся! Он всегда такой серьезный», «Как подрос Максим», «Золотая осень и прелестная Наталья на фоне закатов», «Арно так вписался в пейзажи», — прокомментировали пост подписчики.

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