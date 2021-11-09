«Воссоединились»: Водянова с сыновьями и дочкой приехала в Нижний Новгород к бабушке

Модель встретилась со старшими наследниками. Они решили все вместе поздравить родственницу из России с 92-летием.

Наталья Водянова уже давно живет в Париже. Она замужем за французским миллиардером Антуаном Арно. А свекр модели является одним из богатейших людей на планете.

Несмотря на то что Наталья добилась славы и успеха, она никогда не забывает про родных. Ее мама до сих пор живет в Нижнем Новгороде. Каждый год модель ездит в Россию и порой путешествует по родине со своими наследниками.

Недавно Водянова провела несколько дней в Катаре. Она посетила несколько выставок и повидалась с друзьями. Ей удалось увидеть пустыню и продемонстрировать несколько образов. А вот 9 ноября она поделилась снимком, на котором запечатлелась с детьми от первого брака.

Дочка Нева и сын Виктор живут с ней, а вот Лукас не так давно уехал учиться в США. Но они встретились в аэропорту и отправились в Нижний Новгород, чтобы поздравить бабушку Ларису Гавриловну.

«Воссоединились и направляемся в Нижний Новгород, чтобы отпраздновать бабунечку. Горжусь тем, что наконец-то ношу безопасную для нас и планеты защитную маску», — написала звезда.

Поклонники восхитились дружной семьей. Для полной картины не хвастает сыновей от Арно Максима и Романа, но они еще маленькие, поэтому модель пока редко их берет с собой в путешествия. «Классные такие», «Лукас возмужал», «Ну просто копии мамочки», «Как классно! Бабушка будет поражена», «Нет ничего прекраснее», — прокомментировали кадры подписчики.

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