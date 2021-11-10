«Яблоко от яблони»: Навка похвасталась грациозной дочкой на льду в костюме с лампасами на рукавах

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка похвасталась своей милой юной дочкой Надей Песковой во время тренировок. Семилетняя школьница так же, как и мама, увлечена спортом, занимаясь часами на льду.

«Сейчас уже семь часов вечера, а я все еще работаю», — сообщила Надя на снятых кадрах.

«Яблоко от яблони», — подписала видео в Instagram Татьяна Навка.

Также фигуристка показала, как ее наследница виртуозно выписывает красивые па на коньках, девочка была облачена в черный костюм на замке с лампасами на рукавах.

К слову, Татьяна Навка рассказывала, что ее дочь сама сделает выбор — идти ей в профессиональный спорт или нет. И она не настаивает на интенсивных тренировках.

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