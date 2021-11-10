«Ура! Еще больше красоты!»: Дитковските принимает поздравления звезд с новорожденным

Агния Дитковските стала мамой в третий раз.

Агния Дитковските сообщила, что стала в третий раз мамой. Она родила малыша еще 3 ноября, но только сейчас решила рассказать об этом широкой публике.

Как звезде удавалось скрывать свою беременность девять месяцев — одному Богу известно. У актрисы в принципе можно поучиться конспирации, ведь она до сих пор не представила широкой общественности своего второго мужа и тщательно скрывает от народа второго наследника.

В ее Instagram лишь изредка попадают фотографии с сыном Федором, мальчик появился на свет в ее первом браке с Алексеем Чадовым, продлившемся три года (с 2012-го по 2015-й годы).

Сейчас ее микроблог заполняется поздравлениями коллег, звезд и просто обычных подписчиков, которые, конечно же, были удивлены этой новости.

«Мои любимые», — написала в комментариях мама Агнии Дитковските Татьяна Лютаева. «Ура! Еще больше красоты!» — обрадовалась Маша Горбань. «Какое благословение!» — не смогла пройти мимо жена Александра Цекало Дарина Эрвин.

Также Агнию Дитковските поздравили Светлана Ходченкова, Маша Федорова, Владимир Яглыч, Аня Чиповская и другие российские звезды.

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