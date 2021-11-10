«Проводы детей в школу!»: лохматый Галкин показал свое недоброе утро

В сентябре прошлого года близнецы Лиза и Гарри Галкины пошли в первый класс элитной гимназии. За образование своих детей Алла Пугачева и Максим Галкин платят более 3 млн рублей в год.

Занятия в школе начинаются в 8 утра, и уже с первых дней учебы здесь дают не менее пяти уроков в день. После школы дети могут задержаться на кружки, выбрав занятие по душе. В обучающем арсенале заведения значатся: иностранные языки, музыка, искусство, театральная студия, углубленное изучение предметов.

Несмотря на серьезную нагрузку, двойняшки практически всегда пребывают в хорошем настроении во многом благодаря отцу, который обязательно и несмотря ни на что каждое утро старается подбодрить своих детей хорошей шуткой.

В личном блоге он показал, как утром взлохмаченный и в пижамной кофте выполняет свой обязательный ритуал в начале дня.

«Как бы поздно ни закончилась съемка — с утра проводы детей в школу!» — прокомментировал Галкин.

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