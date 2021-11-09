Когда пуш-ап не нужен: Волочкова в бикини без поддержки показала, насколько красивой может быть грудь у 45-летней женщины

Анастасия Волочкова решила провести свой отпуск в гостеприимной Турции, выбрав направление Сиде.

Балерина поселилась в одном из самых дорогих отелей этого курорта, где смогла насладиться отдыхом, достойным ее. Звезда побаловала публику кадрами со своим фирменным шпагатом, продемонстрировав редкое мастерство. Даже после тысячи фото в Сети ей удалось удивить народ не прямой растяжкой, а вогнутой. Мы об этом писали ранее.

Чуть позже Анастасия Волочкова выложила в Instagram фото в секси-бикини, лифчик которого не смог скрыть великолепия ее пышной груди абсолютно идеальной формы.

Этим снимком звезда доказала, что даже в 45 лет бюст у женщины может быть подтянутым и аппетитным.

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