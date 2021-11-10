«Расставаться тяжело – жалеть нельзя»: Сухоруков назвал виновных в своем уходе из Театра Моссовета

Как отметил актер, оглядываться назад он не привык.

Актер Виктор Сухоруков назвал фамилии виновных, из-за которых он ушел несколько месяцев назад из Театра Моссовета.

«Расставаться тяжело — жалеть нельзя. Не оглядывайся — там ничего не изменилось. Я уходил не от себя — я уходил к себе. И ушел не от Театра Моссовета, а от конкретных людей, которые там остались». Виктор Сухоруков

По словам Виктора Сухорукова, он в первую очередь не сработался с режиссером Юрием Ереминым и худруком Евгением Марчелли. Первый проявлял по отношению к нему агрессивность и хамство, а второй был равнодушен и пуст, что актера сильно угнетало. Как заметил Сухоруков, эти люди ему не по сердцу. Он не увидел лидера в Марчелли, сообщает МК.ru.

Напомним, что Виктор Сухоруков в этом году ушел из Театра Моссовета. Сейчас актера можно увидеть в Театре имени Вахтангова.

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