«В репертуарной политике сезона меня нет»: Сухоруков объяснил, почему ушел из Театра Моссовета

Актер Виктор Сухоруков объяснил, почему спустя 12 лет работы ушел из Театра Моссовета, который, по его собственному признанию, ему безумно дорог. По его словам, у него не сложились отношения с худруком Евгением Марчелли.

Как отметил Сухоруков, для него всегда будут царем и богом публика, а не художественные руководители. При этом он добавил, что открытых конфликтов с руководством у него никогда не было.

«Его назначили и больше ничего не слышал: я с ним не общался, не пил, не курил, не работал. В репертуарной политике сезона меня нигде нет — сделал из этого вывод. Но не ищите сенсации в уходе пенсионера Сухорукова из театра. Там много героев, много счастливых и талантливых людей. Но на сегодняшний день руководство театра мне чуждо». Виктор Сухоруков

Напомним, что первые конфликтные ситуации у Виктора Сухорукова с руководством театра возникли еще прошлой осенью. Он приступил к репетициям новой постановки с режиссером Юрием Ереминым, с которым у него и возникли разногласия. Худрук и дирекция театра никак не захотели вникнуть в суть разногласий и погасить конфликт, сообщает «СтарХит».

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