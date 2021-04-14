Виктор Сухоруков назвал себя «ненужным» в новом спектакле, в котором играет главную роль

27 марта на сцене Театра имени Моссовета состоялась премьера спектакля «Странник» по пьесе Максима Горького «Старик». Заглавную роль в ней исполнил известный актер Виктор Сухоруков, режиссером выступил Юрий Еремин.

На каждом показе зрители встречают Сухорукова на сцене аплодисментами, зал реагирует на любую его реплику и провожает актера криками «браво». Это можно назвать стопроцентным успехом, однако для себя 69-летний актер считает данную постановку проигрышной, о чем он рассказал в новом интервью.

По словам артиста, он согласился сыграть в любом спектакле режиссера, так как вместе они уже выпускали блистательные работы, но в итоге столкнулся с «совершенно другим Ереминым». Сухоруков поделился, что он яростно взялся за этот проект и придумал для своего персонажа множество смелых идей, но постановщику все это не понадобилось.

«Я очень податливый, очень послушный — до плебейства. А здесь я был чужим, неродным и даже ненужным, — рассказал актер журналисту сайта MK.ru. — Поверь, я не капризничал, ничего не требовал, не стелил себе соломку, а существовал в своих фантазиях, которые предлагал режиссеру. Но он словно вычеркивал меня из этого ремесла. Я очень конфликтно трудился с ним, грешно сказать… Были репетиции, безжалостные по отношению друг к другу. Но что получилось, то получилось».

Сухоруков подчеркнул, что он не согласен с результатом, но продолжает трудиться в спектакле, так как профессиональная совесть не позволяет ему бросить начатый проект. В этой постановке они с режиссером не смогли стать соратниками и постоянно спорили. Виктор Иванович считает, что «Странник» мог бы быть намного интереснее, ярче и масштабнее, если бы Еремин прислушался к нему. А в итоге зрители аплодируют Сухорукову, который находится в ненавистной для него роли.

Ближайшие показы: 18 апреля, 8, 15 и 29 мая.

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