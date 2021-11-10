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«Папина дочка» стала прекрасной мачехой: Карпович отдыхает с Прилучным и его детьми в Сочи

Актриса в великолепных отношениях с наследниками актера от Агаты Муцениеце.

«Папина дочка» стала прекрасной мачехой: Карпович отдыхает с Прилучным и его детьми в Сочи
Мирослава Карпович. Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich/

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович проводит время со своим возлюбленным актером Павлом Прилучным и его детьми от актрисы Агаты Муцениеце в Сочи. «Семейство» в полном составе ходит, в частности, по сочинским кафешкам и попадает в объективы камер.

Павел Прилучный
Павел Прилучный. Фото: Globallookpress.com

Отметим, что в последнее время в прессе ходили слухи, будто бы Прилучный расстался с «Папиной дочкой». Они вдруг перестали выкладывать совместные кадры в социальных сетях. Сейчас становится ясно, что у них все прекрасно в отношениях.

Заметим, что Прилучный и Карпович вместе с детьми отлично провели время в один из дней в «Сочи парке». Пока наследники актера катались на аттракционах, Прилучный и Карпович наслаждались обществом друг друга, сообщает «СтарХит».

Добавим, что в прошлом году Карпович уже отдыхала вместе с детьми Прилучного от Муцениеце. Тогда все происходило в Ялте. Позже Муцениеце признавалась: она не знала, что Прилучного и ее наследников будет сопровождать Карпович.

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Агата МуцениецеМирослава КарповичПавел ПрилучныйСочиЯлта