«Папина дочка» стала прекрасной мачехой: Карпович отдыхает с Прилучным и его детьми в Сочи

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович проводит время со своим возлюбленным актером Павлом Прилучным и его детьми от актрисы Агаты Муцениеце в Сочи. «Семейство» в полном составе ходит, в частности, по сочинским кафешкам и попадает в объективы камер.

Отметим, что в последнее время в прессе ходили слухи, будто бы Прилучный расстался с «Папиной дочкой». Они вдруг перестали выкладывать совместные кадры в социальных сетях. Сейчас становится ясно, что у них все прекрасно в отношениях.

Заметим, что Прилучный и Карпович вместе с детьми отлично провели время в один из дней в «Сочи парке». Пока наследники актера катались на аттракционах, Прилучный и Карпович наслаждались обществом друг друга, сообщает «СтарХит».

Добавим, что в прошлом году Карпович уже отдыхала вместе с детьми Прилучного от Муцениеце. Тогда все происходило в Ялте. Позже Муцениеце признавалась: она не знала, что Прилучного и ее наследников будет сопровождать Карпович.

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