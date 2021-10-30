Замша и бахрома: Мирослава Карпович продемонстрировала образ в стиле кантри

В последних Stories личного микроблога возлюбленной Павла Прилучного появилось свежее фото костюма из замши в стиле кантри. Мирослава Карпович дополнила образ ковбойскими котильонами.

Карпович отдала предпочтение замшевой юбке с воланами на подоле. Короткая длина изделия и капроновые колготки эффектно подчеркнули стройность ног блондинки.

Мирослава надела пестрый лонгслив под пиджак цвета охры. Укороченный жакет исполнительницы главной роли в сериале «Папины дочки» был украшен отложным воротничком и бахромой.

Карпович выбрала серьги-конго и серебристые подвески в качестве ювелирных украшений. Актриса завершила образ кожаным ремнем и ботильонами из замши под цвет костюма.

Напомним, ранее Мирослава Карпович утеплилась и вызвала восхищение у стилиста. Модный эксперт назвал образ с тренчем и ботильонами с открытыми щиколотками загадочным.

Никита Карстен оценил брюки-слоучи Мирославы Карпович, которые знаменитость подвернула повыше. Актриса дополнила модный образ свитером с воротником-стойкой.

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