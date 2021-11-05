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«У меня было счастливое детство»: Прилучный показал, как выглядел в детском садике около мамы

Актер поблагодарил родителей, что открыли ему путь в «нелегкую и увлекательную жизнь».

«У меня было счастливое детство»: Прилучный показал, как выглядел в детском садике около мамы
Павел Прилучный. Фото: Globallookpress.com

Актер Павел Прилучный в Instagram опубликовал кадр, на котором он находится в обществе своей мамы в детском садике. На кадре будущей звезде не больше семи лет.

Как отметил актер, он благодарен родителям, что открыли ему путь в нелегкую и увлекательную жизнь. Он верит, что не разочаровал близких. По словам Прилучного, он не любитель отмечать свой день рождения. Актер считает, что это праздник его мамы в первую очередь, потому что она его родила.

Павел Прилучный с мамой
Павел Прилучный с мамой. Фото: instagram.com/bugevuge/

«У меня было счастливое детство, потому что мама сделала все возможное, чтобы каждый из ее детей достиг того, чего достиг. Мамуль, люблю тебя! Спасибо за все!»

Павел Прилучный

Напомним, что Павлу Прилучному 5 октября исполнилось 34 года. Сейчас актер встречается с «папиной дочкой» Мирославой Карпович.

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