«А юбку забыла?»: Мирослава Карпович в свитере оверсайз обнажила изящные бедра

Звезда «Папины дочки» решила похвастаться нарядом, но при этом оголила свои прелести.

Мирослава Карпович давно стала звездой. Славу ей принес сериал «Папины дочки», а уже потом она стала строить карьеру модели. Теперь увидеть актрису в кино большая редкость, но она играет в театре.

Именно там она стала близка с Павлом Прилучным. Звезда «Мажора» год назад развелся и вскоре был замечен на отдыхе с Мирославой. Но влюбленные о своих отношения предпочитают не рассказывать.

В последнее время Карпович много работает. Когда ее график не загружен спектаклями, она участвует в фотосессиях, где тоже предстает в разных образах.

Недавно актриса позировала в платье в пол с разрезом, а также отметилась в косухе. Теперь она запечатлела себя в прихожей. Мирослава облачилась в свитер оверсайз кофейного цвета. При этом на ней также были только носки.

«Дома можно все», — написала звезда.

Она также предположила, что ее раскритикуют за худобу. Но поклонники осыпали комплиментами артистку. Некоторые посчитали, что у нее идеальные формы. «Я считаю каждая женщина прекрасна по своему», «Теперь я понимаю Прилучного», «Какая нежная и пластичная! Какие ножки», «Очень изящные бедра», «А юбку забыла?», «Ну хороша», — стали писать пользователи Сети.

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