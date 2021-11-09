Глубоковогнутый: казалось, что Волочкова уже не может удивить шпагатом, но ей это удалось

Анастасия Волочкова в настоящий момент отдыхает в Турции в Сиде, выбрав отель люкс-уровня. Балерина наслаждается роскошным отпуском и радует своих фолловеров кадрами со своим фирменным шпагатом.

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Но, как оказалось, растяжка знаменитой блондинки вызывает зависть у некоторых пользователей Сети. В личном блоге Анастасия Волочкова рассказала, что ее шпагат не дает кое-кому покоя, дескать, ее обвиняют в том, что она может сесть на него только при помощи помощников.

Чтобы доказать обратное, артистка на глазах изумленной публики взошла в будку спасателя на пляже и с легкостью села не просто на шпагат, а буквой V, глубоковогнутый.

Казалось, что Волочкова уже вряд ли сможет удивить людей шпагатом, но ей это удалось. Анастасия не советовала женщинам повторять за ней, она предупредила, что для этого нужна специальная подготовка.

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