Купальник из эротичных фантазий: пассия Тимати разделила «нижние полушария» лихо задранными трусами на завязках

Новая юная пассия Тимати 19-ти лет от роду Саша Дони стала неожиданно популярна в Сети.

Раньше про блондинку мало кто знал, но с появлением влиятельного и богатого друга, ее Instagram стал взрываться от комментариев. Особенно после того, как она отправилась отдыхать с рэпером на Мальдивы.

С собой Саша Дони прихватила немало купальников – один сексуальнее другого. Не удивительно, что каждое фото в бикини горячо обсуждается ее подписчиками, которых становится больше с каждым днем.

На свежих кадрах с райских островов Саша Дони облачилась в бикини из самых смелых фантазий с бра, которое повторило каждый выступ ее бюста, а также с дерзко задранными вверх трусиками.

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