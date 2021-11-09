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Купальник из эротичных фантазий: пассия Тимати разделила «нижние полушария» лихо задранными трусами на завязках

Саша Дони отдыхает на Мальдивах, публикуя в Сети секси-кадры.

Купальник из эротичных фантазий: пассия Тимати разделила «нижние полушария» лихо задранными трусами на завязках
Саша Дони. Фото: instagram.com/sashadony/

Новая юная пассия Тимати 19-ти лет от роду Саша Дони стала неожиданно популярна в Сети.

Раньше про блондинку мало кто знал, но с появлением влиятельного и богатого друга, ее Instagram стал взрываться от комментариев. Особенно после того, как она отправилась отдыхать с рэпером на Мальдивы.

С собой Саша Дони прихватила немало купальников – один сексуальнее другого. Не удивительно, что каждое фото в бикини горячо обсуждается ее подписчиками, которых становится больше с каждым днем.

На свежих кадрах с райских островов Саша Дони облачилась в бикини из самых смелых фантазий с бра, которое повторило каждый выступ ее бюста, а также с дерзко задранными вверх трусиками.

Саша Дони. Фото: instagram.com/sashadony/

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