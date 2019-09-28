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Мирошниченко каждую неделю приезжает на могилу к своим домашним питомцам

Съемочная команда Андрея Малахова узнала, сколько стоят участки земли на кладбище для животных.

Мирошниченко каждую неделю приезжает на могилу к своим домашним питомцам
Ирина Мирошниченко. фото: globallookpress.com

Андрей Малахов посвятил новый выпуск передачи «Привет, Андрей!» питомцам звезд. В студии на столе красовался живой крокодил, а гости пришли со своими пернатыми или пушистыми друзьями. Екатерина Семенова не стала с собой никого брать. Она рассказала, что ее питомцы, две таксы, похоронены недалеко от дома. Певица отметила, что ей спокойно от мысли, что они там, недалеко. Она подчеркнула, что собаки в ее жизни занимают особое значение.

А Малахов вспомнил, как недавно впервые побывал на кладбище домашних животных в Риге. Туда его отвела Лайма Вайкуле. У тоже было много собак. Для них она выделила место на специальном кладбище. Как оказалось, так поступила не только Лайма. Съемочная группа побывала на другом кладбище и пообщалась с его работницей. Женщина поведала, что Ирина Мирошниченко часто бывает на могиле своих питомцев.

«Она кошку похоронила пару лет назад. Из города Королев она приезжает своим ходом каждую неделю с охапками живых роз. У кошки месяц назад был день рождения. Она привезла корзину, а там сто роз. Вот эти два памятника животных Ирины Мирошниченко, актрисы. У нее котик и такса», — рассказала работница кладбища домашних животных.

Мирошниченко каждую неделю приезжает на кладбище. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

Она также показала ячейку, которую арендовал Гарик Сукачев, но для кого, женщина говорить не стала. «Земельное захоронение у нас стоит шесть тысяч на обычных участках и на аллее Герое, vip-зона, там стоимость 12 тысяч рублей в год. А аренда колумбарной ячейки — 4500 рублей в год», — отметила работница.

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Андрей Малаховдомашние животныеИрина МирошниченкоПрограмма "Привет Андрей!"
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Мирошниченко каждую неделю приезжает на могилу к своим домашним питомцам
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