Мирошниченко каждую неделю приезжает на могилу к своим домашним питомцам

Андрей Малахов посвятил новый выпуск передачи «Привет, Андрей!» питомцам звезд. В студии на столе красовался живой крокодил, а гости пришли со своими пернатыми или пушистыми друзьями. Екатерина Семенова не стала с собой никого брать. Она рассказала, что ее питомцы, две таксы, похоронены недалеко от дома. Певица отметила, что ей спокойно от мысли, что они там, недалеко. Она подчеркнула, что собаки в ее жизни занимают особое значение.

больше по теме Вайкуле дала откровенное интервью и рассказала, почему так и не стала матерью Певица разоткровенничалась с Андреем Малаховым.

А Малахов вспомнил, как недавно впервые побывал на кладбище домашних животных в Риге. Туда его отвела Лайма Вайкуле. У тоже было много собак. Для них она выделила место на специальном кладбище. Как оказалось, так поступила не только Лайма. Съемочная группа побывала на другом кладбище и пообщалась с его работницей. Женщина поведала, что Ирина Мирошниченко часто бывает на могиле своих питомцев.

«Она кошку похоронила пару лет назад. Из города Королев она приезжает своим ходом каждую неделю с охапками живых роз. У кошки месяц назад был день рождения. Она привезла корзину, а там сто роз. Вот эти два памятника животных Ирины Мирошниченко, актрисы. У нее котик и такса», — рассказала работница кладбища домашних животных.

Она также показала ячейку, которую арендовал Гарик Сукачев, но для кого, женщина говорить не стала. «Земельное захоронение у нас стоит шесть тысяч на обычных участках и на аллее Герое, vip-зона, там стоимость 12 тысяч рублей в год. А аренда колумбарной ячейки — 4500 рублей в год», — отметила работница.