«Юля очень смешная!»: Корнева из «Уральских пельменей» высказала свое отношение к Михалковой

Звезда шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева заявила, что ей не очень приятны сравнения с коллегой Юлией Михалковой.
«Юля очень смешная же! Ну как нас можно сравнивать. У нас, во-первых, амплуа совершенно разные: она свое делала очень смешно, я свое делаю. Мы совершенно разные, так же, как и с Иланой».
Как отметила Ксения Корнева, если бы ее коллега была несмешная, то ее изначально не взяли бы в «Уральские пельмени». При этом она заметила, что люди в Интернете редко пишут что-то хорошее о ней и Юлии Михалковой, сообщает Е1.
Напомним, что Ксения Корнева выступает в «Уральских пельменях» с 2015 года. Юлия Михалкова покинула проект в 2018 году.
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