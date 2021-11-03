«Юля очень смешная!»: Корнева из «Уральских пельменей» высказала свое отношение к Михалковой

По словам юмористки, не надо сравнивать ее с бывшей коллегой.

Звезда шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева заявила, что ей не очень приятны сравнения с коллегой Юлией Михалковой.

«Юля очень смешная же! Ну как нас можно сравнивать. У нас, во-первых, амплуа совершенно разные: она свое делала очень смешно, я свое делаю. Мы совершенно разные, так же, как и с Иланой». Ксения Корнева

Как отметила Ксения Корнева, если бы ее коллега была несмешная, то ее изначально не взяли бы в «Уральские пельмени». При этом она заметила, что люди в Интернете редко пишут что-то хорошее о ней и Юлии Михалковой, сообщает Е1.

Напомним, что Ксения Корнева выступает в «Уральских пельменях» с 2015 года. Юлия Михалкова покинула проект в 2018 году.

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