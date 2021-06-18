СМИ: Ирину Мирошниченко экстренно госпитализировали в Москве

Известная актриса Ирина Мирошниченко доставлена в одну из столичных клиник. По некоторым данным, у звезды советского кино вирусная пневмония.

Сообщается, что Ирина Петровна рассказала о своем недомогании сиделке, которая ухаживает за пожилой актрисой. Женщины вызвали машину скорой помощи. Медики тут же приняли решение госпитализировать Ирину Мирошниченко, так как у артистки была высокая температура и наблюдалось затруднение с дыханием.

Врачи рекомендовали Ирине Петровне остаться под их пристальным наблюдением. По их мнению, в возрасте Ирины Мирошниченко с такими симптомами безопаснее находиться в клинике, где ей могут оперативно помочь в случае ухудшения состояния. Принята во внимание и ситуация с ковидом в Москве.

По сообщению телеграм-канала Mash, состояние 78-летней Ирины Мирошниченко оценивается как средней тяжести.

Поклонники надеются, что врачи сделают все, чтобы их любимая актриса поправилась, и свой день рождения, который отмечается 24 июля, встретила дома.

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