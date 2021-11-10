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«Из-за отсутствия времени перед съемкой»: стилист Довженко объяснила, почему Малахов ходит в парике

По словам эксперта, ведущий не всегда имеет возможность прибегать к помощи стилистов.

«Из-за отсутствия времени перед съемкой»: стилист Довженко объяснила, почему Малахов ходит в парике
Андрей Малахов. Фото: Globallookpress.com

Стилист Елена Довженко сделала свое предположение, почему известный телеведущий Андрей Малахов стал появляться на публике в парике.

Андрей Малахов
Андрей Малахов. Фото: instagram.com/malakhov007/

«Создается впечатление, что известный ведущий не всегда имеет возможность пользоваться услугами стилиста и надевает парик. Предполагаю, из-за отсутствия времени перед съемкой».

Елена Довженко

Как отметила Довженко, слишком частое выпрямление волос термоинструментом наносит непоправимый вред. Теряется прежде всего объем и качество, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Андрей Малахов стал все чаще за последнее время появляться на публике в парике. Пользователи строят самые разные версии, что могло произойти с телеведущим и откуда такие разительные перемены с его имиджем.

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