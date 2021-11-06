«Мало кто знает»: Малахов заговорил об общем с Собчак ребенке

Ксения Собчак отметила свой юбилей 5 ноября. Ей исполнилось 40 лет. Поздравления и пожелания телеведущая принимала, находясь в Риме. Не остался в стороне и Андрей Малахов. В своем инстаграм он также поздравил блондинку и опубликовал архивное видео.

«Ксюша! С юбилеем! За годы дружбы у нас было многое, но мало кто знает про общего ребенка. P.S. Хорошо, что спустя столько лет мы улучшили наши родительские навыки!», — написал Малахов.

Добавим, видео было сделано во время съемок телепроекта «Ребенок-робот». В этом реалити-шоу Собчак и Малахову довелось попробовать себя в качестве родителей. Причем на тот момент ни Ксения, ни Андрей еще не обзавелись спутниками жизни и детьми.

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