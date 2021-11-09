Как выбрать платье для офиса осенью и зимой
Видео
Как убрать «ушки» с бедер
Видео

Все ноги в синяках: Андрей Малахов показал, как выглядит избитая братом дочь Маши Распутиной

Мария Захарова пребывает не в лучшем состоянии.

Все ноги в синяках: Андрей Малахов показал, как выглядит избитая братом дочь Маши Распутиной
Андрей Малахов. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Андрей Малахов в эфире своей программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» показал фотографии избитой дочери певицы Маши Распутиной Марии Захаровой.

Мария Захарова
Мария Захарова. Фото: кадр из программы «Прямой эфир»

Из клиники наследница исполнительницы сообщила не самые приятные известия. Она пребывает не в лучшем состоянии после побоев. Сколько времени уйдет на восстановление — неизвестно.

«Все ноги в синяках, гематома на голове».

Мария Захарова

Напомним, что Марию Захарову избил сводный брат. Наследнице знаменитой певицы пришлось пройти обследование, в результате которого выявились скрытые повреждения внутренних органов.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале

Тэги

Андрей МалаховМария ЗахароваМаша РаспутинаНовости googleПрограмма "Прямой эфир"