Все ноги в синяках: Андрей Малахов показал, как выглядит избитая братом дочь Маши Распутиной

Мария Захарова пребывает не в лучшем состоянии.

Телеведущий Андрей Малахов в эфире своей программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» показал фотографии избитой дочери певицы Маши Распутиной Марии Захаровой.

Из клиники наследница исполнительницы сообщила не самые приятные известия. Она пребывает не в лучшем состоянии после побоев. Сколько времени уйдет на восстановление — неизвестно.

«Все ноги в синяках, гематома на голове». Мария Захарова

Напомним, что Марию Захарову избил сводный брат. Наследнице знаменитой певицы пришлось пройти обследование, в результате которого выявились скрытые повреждения внутренних органов.

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