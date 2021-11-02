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«Кому-то комфортно в «бабкинских обносках»: жена Малахова в скромном платье с кружевом добавила себе лишних лет

Стилист Руслан Громов подсказал бизнес-леди, какие ошибки она допустила, подбирая яркий лук.

«Кому-то комфортно в «бабкинских обносках»: жена Малахова в скромном платье с кружевом добавила себе лишних лет
Андрей Малахов и Наталья Шкулева. Фото: Globallookpress.com

Эксперт портала Teleprogramma.pro Руслан Громов дал свою оценку модному аутфиту Натальи Шкулевой. Возлюбленная шоумена Андрея Малахова примерила клубничное мини-платье с белым кружевом, и допустила стильный промах. Из-за таких ажурных рюш на одежде бизнес-леди добавила себе возраста.

Телеведущий Андрей Малахов и Наталья Шкулева
Наталья Шкулева в клубничном мини-платье с белоснежным кружевом добавила себе возраста. Фото: Instagram.com/malakhov007

«Если данное платье рассматривать как домашний вариант, то вполне допустимо. Дома все вольны ходить как хотят. Кому-то комфортно быть закутанной в «бабкины обноски», а кому-то и в бусиках будет хорошо.

Красный цвет Наталье идет. К тому же красный является одним из трендовых оттенков. Рюши нашей героине лучше избегать, так как они не самым лучшим образом на ней смотрятся, прибавляют возраст.

В целом после 40 лет нужно очень деликатно подходить к ретроэлементам в гардеробе», — пояснил стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист.

Наш эксперт не только стилист, но еще и fashion-колумнист, и фотопродюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.

Стилист Руслан Громов
Руслан Громов. Фото: личный архив

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