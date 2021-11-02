«Кому-то комфортно в «бабкинских обносках»: жена Малахова в скромном платье с кружевом добавила себе лишних лет

Эксперт портала Teleprogramma.pro Руслан Громов дал свою оценку модному аутфиту Натальи Шкулевой. Возлюбленная шоумена Андрея Малахова примерила клубничное мини-платье с белым кружевом, и допустила стильный промах. Из-за таких ажурных рюш на одежде бизнес-леди добавила себе возраста.

Актриса уточнила, что для нее важны все ее дети.

«Если данное платье рассматривать как домашний вариант, то вполне допустимо. Дома все вольны ходить как хотят. Кому-то комфортно быть закутанной в «бабкины обноски», а кому-то и в бусиках будет хорошо.

Красный цвет Наталье идет. К тому же красный является одним из трендовых оттенков. Рюши нашей героине лучше избегать, так как они не самым лучшим образом на ней смотрятся, прибавляют возраст.

В целом после 40 лет нужно очень деликатно подходить к ретроэлементам в гардеробе», — пояснил стилист.