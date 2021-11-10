«Мы расстались и больше не работали»: Зацепин объяснил, почему поссорился с Пугачевой

Композитор Александр Зацепин в интервью с YouTube-блогом «По студиям» объяснил, почему в свое время у него были очень натянутые отношения с певицей Аллой Пугачевой.
Как отметил Зацепин, в фильме «31 июня» песню «Ищу тебя» должна была петь Пугачева, а не Татьяна Анциферова. По словам композитора, Примадонна пела бы песню, если бы они продолжали вместе работать.
«Мы расстались и больше не работали. Последний раз виделись недавно. Первый канал выпускал программу к моему юбилею. Она говорила очень теплые слова».
Напомним, что во время съемок картины «Женщина, которая поет» Пугачева в студии у Зацепина записала несколько своих композиций. Композитору же она сказала, что эти песни принадлежат некоему Борису Горбоносу. Узнав всю правду, Зацепин очень расстроился и даже какое-то время не общался с Пугачевой.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале