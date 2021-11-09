И сама засмеялась! Стройная Пугачева в платье с разрезом спереди и на шпильках кружилась под хит Мадонны в замке

Шоумен Максим Галкин на личной страничке в Instagram публиковал свои любимые кадры с участием Примадонны. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале не стал скрывать, что просто восхищен изящной походкой своей жены. Максим часто называет Аллу Борисовну красавицей, осыпая любимую комплиментами. Любуясь Примадонной, шоумен поделился с поклонниками домашними кадрами, запечатлев мини-дефиле певицы в замке в Грязи.

Алла Пугачева принарядилась в силуэтное платье в пол с цветочным принтом и разрезом спереди. Певица сделала акцент на тонкой талии и стройных щиколотках, встав на шпильки. Алла Борисовна кружилась по просторной гостиной особняка под хит Мадонны. А потом и вовсе с восторгом засмеялась на камеру.

«О-го-го! Шикарная Аллуся!», «Вау! Неподражаемая дива», «У всех челюсть отпала!! Так выглядеть после 70-ти?? Волшебство», «Вот что любовь делает!! Рядом с Максом вся светится», «Сразу видно, что она получает удовольствие от того, как она выглядит», «Максим просто заворожен такой красотой», «Алла только молодеет», «Словно модель, легкой поступью идет», «Бабушкой ее никак не назовешь», — пишут фолловеры.

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