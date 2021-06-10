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«Песни на все времена!»: Максим Галкин отметился на юбилее Александра Зацепина

Выдающийся советский композитор некогда писал музыку и для Аллы Пугачевой.

«Песни на все времена!»: Максим Галкин отметился на юбилее Александра Зацепина
Максим Галкин. Фото: Global look press

В этом году свой 95-летний юбилей справил композитор Александр Зацепин. День рождения Народного артиста был в марте, но отмечать его маэстро продолжает до сих пор. И накануне многие его хиты в исполнении звезд эстрады и кино звучали со сцены «Крокус Сити Холла».

Среди гостей вечера – десятки знаменитостей. Лариса Долина, Николай Басков, Олег Газманов, Сосо Павлиашвили, Екатерина Гусева, Родион Газманов и многие другие пришли, чтобы поздравить прославленного юбиляра и спеть нетленные хиты, которые он написал к кинолентам и мультфильмам. Среди зрителей в зале отметился и Максим Галкин. «Песни на все времена! Браво!», — написал артист.

Побывала ли на юбилее Алла Пугачева, Галкин не сообщил. Ведь какое-то время Зацепин и Примадонна сотрудничали вместе. Творческий союз в 70-е годы прошлого века был очень плодотворным, композитор создал музыку к кинофильму «Женщина, которая поет», а также написал музыку к нескольким песням артистки. Но разногласия, случившиеся между ними, свели их сотрудничество к нулю.

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