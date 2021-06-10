Еще стройнее: 65-летняя Долина в синем платье с «зеркальными осколками» и шлейфом посетила юбилей Зацепина

На сцене «Крокус Сити Холл» накануне отметил свой 95-летний юбилей выдающийся советский и российской композитор Александр Зацепин. Поздравить маэстро пришли десятки звезд кино и эстрады – Николай Басков, Олег Газманов, Сосо Павлиашвили, Анастасия Макеева, Александр Олешко и многие другие.

Среди гостей вечера – певица Лариса Долина. Звезда эстрады вышла на сцену, чтобы исполнить один из хитов юбиляра, а позже запечатлелась с самим Зацепиным.

«Большая честь для меня петь песни этого выдающегося Мастера! Благодарю Вас, Александр Сергеевич, Маэстро, за все, что Вы сделали для отечественного кино, для нас, исполнителей Ваших нетленных хитов, за то, что Вы до сих пор в строю и продолжаете радовать нас новыми песнями!», — написала знаменитость.

65-летняя Лариса Долина посетила юбилей в синем платье в пол, отделанном зеркальными «осколками». Они эффектно сверкали в зоне декольте, переходя на талию и визуально делая фигуру звезды еще стройнее.

День рождения у Зацепина был еще 10 марта. Но отпраздновать юбилей столь широким кругом Зацепин смог только сейчас. Напомним, Александр Сергеевич написал музыку практически ко всем фильмам Леонида Гайдая, к сотне других фильмов, мультфильмов, а также песням звезд эстрады. Многие его песни стали хитами, пережившими свое время. Это, например, композиции «Есть только миг», «Куда уходит детство», «Так же, как все» и десятки других.

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