Восьмилетний виртуоз: Дмитрий Шепелев показал, как мастерски его сын от Жанны Фриске Платон играет на гитаре

Телеведущий Дмитрий Шепелев гордится музыкальными талантами маленького Платона, которые тот унаследовал от мамы Жанны Фриске.

Известный шоумен Дмитрий Шепелев старается пореже показывать своих наследников подписчикам.

Особенно он оберегает от излишнего внимания общественности старшего сына Платона, которого ему подарила ныне покойная певица Жанны Фриске.

Так что каждое появление мальчика в микроблоге звездного отца становится событием для поклонников Жанны Фриске, которые хотели бы знать, как растет и меняется ее сын.

Дмитрий Шепелев сделал им настоящий подарок, запечатлев на видео, как Платон играет на гитаре.

Судя по всему, все происходит в салоне, где продаются музыкальные инструменты.

«Чтобы вы понимали, где мы с сыном пропадаем после школы», — подписал видео Дмитрий Шепелев.

В кадре видно, как одетый в красный свитер поверх белой школьной рубашки Платон лихо играет на гитаре, как заправский музыкант.

Ранее, кстати, Дмитрий Шепелев рассказывал, что сын Платон мечтает стать рок-музыкантом. Судя по всему, любовь к музыке мальчик унаследовал от своей мамы-певицы Жанны Фриске.

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