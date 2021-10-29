«Так давно не «унижали»»: Дмитрий Шепелев проиграл сыну в баскетбол

В последних Stories личного микроблога Дмитрия Шепелева появились кадры с его старшим сыном Платоном. Ребенок Жанны Фриске сыграл с родителем в баскетбол.

Шепелев признался, что наследник обыгрывает его. Дмитрий не ожидал, что Платон так хорошо владеет мячом.

«Кстати, мы трижды сегодня сыграли на счет. Мало того, что Платон забрасывает семь из десяти, так он обыгрывает меня не просто легко. Он спиной бросает и выигрывает. Так меня давно не «унижали»», — признался Шепелев.

Платон продемонстрировал, как забивает мяч в кольцо. А отец мальчика заявил, что по-настоящему гордится сыном.

«Тренируется всего несколько месяцев, и смотрите, что творит. Я в шоке!» — отметил телеведущий.

К слову, Платону Шепелеву в этом году исполнилось восемь лет.

Напомним, ранее Дмитрий Шепелев вместе с возлюбленной Екатериной Тулуповой сбежали от троих детей на Сицилию. Знаменитости устроили романтическое путешествие.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.