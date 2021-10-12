«Вдвоем на несколько дней»: Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова сбежали от троих детей на Сицилию

Многодетные родители Шепелев и Тулупова решили устроить себе отдых без наследников. Дома остался даже грудной Тихон.

Телеведущий Дмитрий Шепелев и его избранница Екатерина Тулупова воспитывают троих детей.

Весной этого года у пары родился совместный ребенок, сын по имени Тихон.

Плюс у Дмитрия Шепелева есть сын от Жанны Фриске, восьмилетний Платон, а Екатерины Тулупова воспитывает дочь от первого брака. Девочку зовут Лада и она ровесница Платона.

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Несмотря на такое обилие наследников и наличие грудного ребенка, Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова решили устроить отдых только вдвоем. Пара рванула на Сицилию и счастлива.

«Долго ждали с Екатериной Тулуповой возможности сбежать вдвоем на несколько дней. Мы на Сицилии. Головокружительно красиво и вкусно. Готовим, гуляем, пьем и едим и наслаждаемся возможностью быть вдвоем. Сегодня город Катания и рыбный рынок. Жизнь как есть», — поделился в микроблоге Дмитрий Шепелев.

Подписчики пожелали паре хорошего отдыха и проявили беспокойство по поводу того, с кем же остался маленький Тихон. Дмитрий Шепелев вопросы оставил без внимания.

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