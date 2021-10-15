«Чинно выдает текст»: Ксения Новикова раскритиковала Дмитрия Шепелева из-за сына Жанны Фриске

Как отметила певица, у отца ее покойной подруги в один день забрали все.

Певица Ксения Новикова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» раскритиковала телеведущего Дмитрия Шепелева.

«Ко мне однажды обратились редакторы. Сказали, прекрасно знают, что я не хожу на ток-шоу. Попросили прийти на одну программу. Не надо было ничего говорить, а просто посидеть рядом с Владимиром Борисовичем — отцом Жанны Фриске». Ксения Новикова

Как отметила Ксения Новикова, дядя Володя так себя иногда ведет на передачах, не потому что у него что-то с головой не в порядке. «Просто в один день у него фактически не стало дочери и внука. У него все забрали. Платона именно родители Жанны воспитывали. Получается, он потерял все. Ему хочется сказать все и сразу. А получается, что адекватнее выглядит тот, кто ведет себя спокойнее и сидит, чинно выдает текст. Отец Жанны живет эмоциями. Ему больно», — заявила Ксения Новикова.

Напомним, что Дмитрий Шепелев рассорился с родителями Жанны Фриске вскоре после смерти гражданской жены. Уже несколько лет он не дает им видеться со своим сыном Платоном от исполнительницы.

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