«Она есть только у олимпийских чемпионов»: Ирина Слуцкая объяснила, почему не получает пенсию

Фигуристка Ирина Слуцкая в шоу «Антонимы» заявила, что не получает пенсию от государства в отличие от олимпийских чемпионов в нашей стране.

«Моя пенсия — ноль рублей, ноль копеек. Это раньше — откатаешься, тебе, может, 15 тысяч рублей и дадут. Пенсия есть у олимпийских чемпионов, я же призер дважды. У меня нет ничего, только голова и какой-то опыт». Ирина Слуцкая

Как отметила Ирина Слуцкая, сегодня все говорят, что надо повысить возраст, когда можно выступать на Олимпиадах у фигуристов. «Мы потеряем то, из-за чего наш спорт сегодня на высоте. Это здорово для спортсменов. Получается возможность для рекламных контрактов», — заявила Ирина Слуцкая.

Напомним, что Ирина Слуцкая была второй и третьей на Олимпиадах. Она выигрывала медали в Солт-Лейк-Сити и Турине.

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