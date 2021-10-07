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«В качестве члена жюри»: Ирина Слуцкая сообщила о возвращении в «Ледниковый период»

Экс-фигуристка примет участие только в одном выпуске ледового шоу.

«В качестве члена жюри»: Ирина Слуцкая сообщила о возвращении в «Ледниковый период»
Ирина Слуцкая. Фото: Global Look Press

На прошлой неделе Первый канал начал показ восьмого сезона шоу «Ледниковый период». Его ведущими вновь стали Алексей Ягудин и Алина Загитова.

Ранее, на протяжении нескольких сезонов, место олимпийской чемпионки занимала Ирина Слуцкая. Но по словам спортсменки, потом у нее появились новые проекты. Теперь же Слуцкая вновь примет участие в шоу.

Ирина Слуцкая
Ирина Слуцкая. Скриншот: instagram.com/slutskayaofficial

«А теперь, друзья, хочу вам сообщить, что возвращаюсь в «Ледниковый период»! Но только на один день. Как вы думаете, в качестве кого? В качестве члена жюри! Получается, что в этой программе я побывала в трех ипостасях: на льду, ведущей и членом жюри. Эмоции не передать словами!», — написала Слуцкая.

Напомним, в новом сезоне ледового проекта в нем принимают участие Агата Муцениеце, Даня Милохин, Ксения Бородина и другие селебрити.

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