«Всегда будем рядом»: Ирина Слуцкая трогательно поздравила дочь с 11-летием

В последних публикациях личного микроблога телеведущей Ирины Слуцкой появилась свежая фотография ее старшей дочери Варвары.

Наследница спортсменки позировала в разноцветных шарах разной формы. Таким способом Слуцкая поздравила любимую дочь с днем рождения. Малышке исполнилось 11 лет.

«Сегодня очень важный день для меня и для нашей семьи. У моей доченьки Вари сегодня день рождения! Мы всей дружной семьей поздравляем ее и желаем здоровья, чтобы все ее мечты исполнялись, чтобы она была счастлива и шла по жизни легко, а мы всегда будем рядом», – обратилась к имениннице Ирина.

«Принимаем ваши поздравления. Интересно что мы подарили? Одним из подарков были шарики. Шарики — это всегда про детство, радость, торжество. Поэтому мы каждый год дарим Варечке шарики, чтобы создать эту волшебную праздничную атмосферу», — отметила Слуцкая.

Напомним, ранее Ирина Слуцкая вернулась в шоу «Ледниковый период», но уже в качестве жюри. До этого знаменитость вела проект вместе с фигуристом Алексеем Ягудиным.

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