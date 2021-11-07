«Пусть будет жестко»: Ирина Слуцкая оценила выступления российских фигуристок

Среди последних публикаций личного микроблога фигуристки Ирины Слуцкой появился комментарий относительно произвольных программ российских спортсменок на Гран-при в Турине.

Слуцкая дала экспертное мнение по выступлениям Анны Щербаковой, Майи Хромых и Софьи Самодуровой.

«Пусть будет жестко, но не понравилось. При том, что я очень люблю Софью. Но в ее выступлении были недокруты, ошибки, повисшие руки. Программа не просматривается. Есть над чем поработать», – оценила телеведущая выступление Софьи Самодуровой.

А вот выступление Анны Щербаковой знаменитости пришлось по вкусу:

«Мои поздравления! Надеюсь, все травмы Ани позади. Красивое катание, четверной флипп, коронный каскад три плюс три лутц ритбергер, который вчера не удался. Уверенное, без зазубринки катание. Мне понравилось».

Осталась довольна Слуцкая и программой другой российской фигуристки.

«Красотка! Исполнила два тулуппа в четыре оборота. Была странная ошибка на ритбергере… Я думаю, что Майя сама не поняла, что произошло. В любом случае это была заявка на высокие результаты в сезоне», – сказала Ирина Слуцкая про выступление Майи Хромых.

Отметим, что Майя Хромых в прошлом году стала серебряным призером финала Кубка России, сообщает sportkp.ru.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.