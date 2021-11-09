Советовала Хромченко: Глюкоза предстала с дочкой в джинсах – хите этой осени и джемпере самого актуального цвета

Певица Глюкоза недавно приняла участие в шоу «Дуэты» канала «Россия», где пару ей составила старшая дочь Лида.

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По правилам проекта артисты до конца не знали, с кем они поют дуэтом, а голоса их искажаются друг для друга. Поэтому, когда поднялась стена между ними, Глюкоза не смогла сдержать потрясения и расплакалась на сцене. Звезда заявила, что ее наследница гораздо талантливее ее.

То, что она ценит творчество дочки, можно увидеть на видеокадрах, которые выложила в Сеть Лида. Они вместе поют песню начинающей певицы, и явно оба наслаждаются процессом. При этом Глюкоза примерила модные в этом сезоне свободные джинсы-трубы, которые стали хитом этой осени и которые рекомендовала каждой женщине Эвелина Хромченко.

Кроме того, артистка нарядилась в свободный джемпер нежного желтого оттенка, а он, по предложению Института цвета Pantone, наряду с серым считается главным в этом году.

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