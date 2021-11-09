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«Мы просто любим друг друга»: Янковский назвал секрет счастливой семейной жизни с Фандерой

Как отметил актер, у них с женой обоюдное влечение друг к другу.

«Мы просто любим друг друга»: Янковский назвал секрет счастливой семейной жизни с Фандерой
Оксана Фандера и Филипп Янковский. Фото: Globallookpress.com

Актер Филипп Янковский в шоу «Синдеева» (телеканал «Дождь» внесен Минюстом РФ с реестр СМИ – иностранных агентов) объяснил, почему уже больше тридцати лет счастлив с женой известной актрисой Оксаной Фандерой.

Филипп Янковский
Филипп Янковский. Фото: Globallookpress.com

«Мы просто любим друг друга. Наверное, в этом секрет нашего счастья. Это, безусловно, обоюдное влечение, обоюдное желание. Нам повезло друг с другом. Я так считаю. Мы оба с юмором».

Филипп Янковский

Как отметил Филипп Янковский, он не считает каждый год жизни с Фандерой. «Артисты, спортсмены, политики всегда на виду. А ведь много людей, не связанных с искусством, с длинными браками. Это вообще не редкость», — заявил Филипп Янковский.

Напомним, что у Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры двое общих детей. Сын Иван и дочь Елизавета. Они также известные актеры.

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