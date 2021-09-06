Нежнее нежного: Оксана Фандера показала, как у ее крохи-внука Олега Янковского отросли волосы

53-летняя Оксана Фандера 26 июня этого года стала бабушкой, этим статусом актрису наградил ее 30-летний сын Иван Янковский. Наследника звезде «Текста» родила артистка Диана Пожарская, давняя возлюбленная знаменитости.

Еще ни разу жена Филиппа Янковского не показала мальчика в социальных сетях полностью: она либо прикрывала его личико смайлом, либо фотографировала его ручку или пальчик. И только сейчас решилась показать его сзади. На новом фото в аккаунте Instagram Оксаны Фандеры она нежно прижимает к себе малыша, демонстрируя отросшие волосы крохи темного цвета.

Напомним, Оксана Фандера — невестка знаменитого советского и российского артиста Олега Янковского. Именно в честь него сын актрисы назвал своего первого наследника. У Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского также есть дочь Елизавета Янковская, родившаяся в 1995 году. Она тоже пошла по стопам своих предков и стала актрисой.

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