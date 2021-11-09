«Олег Павлович – мой учитель»: Янковский рассказал, когда был золотой век МХТ имени Чехова

Как отметил актер, он очень сильно любит Табакова.

Актер Филипп Янковский в шоу «Синдеева» (телеканал «Дождь» внесен Минюстом РФ с реестр СМИ – иностранных агентов) рассказал, когда случился золотой век МХТ имени Чехова в этом столетии.

«Олег Павлович — мой учитель. Я его сильно люблю. Естественно, я присутствовал в театре при его золотом веке в этом столетии. Табаков был гигантского масштаба как артист. Это — бесспорно. Ну и как театральный менеджер. Он сам на режиссуру не претендовал. Никогда его режиссерского гнета в театре не было». Филипп Янковский

Как отметил Янковский, при Табакове в театре начинали такие режиссеры, как Кирилл Серебренников, Константин Богомолов. «Многие иностранные и наши режиссеры. Даже вот Саша Молочников», — заметил Филипп Янковский.

Напомним, что Олег Табаков ушел из жизни в 2018 году. Он считается одним из величайших режиссеров современности.

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