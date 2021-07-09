«Ну, какие красивые»: Иван Янковский и Диана Пожарская вышли на прогулку с новорожденным сыном

Наследнику пары Олегу Ивановичу уже почти две недели.

Продолжатель известной актерской династии Иван Янковский поделился в Instagram фото, на котором буквально излучает счастье. В кадре артист предстал не один, а со своей избранницей Дианой Пожарской и сыном Олегом.

Малыша, впрочем, на фото не видно. Он лежит в модной коляске черного цвета, которую перед собой катит счастливый молодой папаша. Новорожденному малышу в субботу, 10 июля, исполнится ровно две недели. Так что, скорее всего, родители вышли на первую прогулку с ним.

«Семья», — лаконично подписал кадр Иван Янковский.

Друзья, знакомые и поклонники актерской пары тут же отреагировали на фото.

«Ну, нет таких лукасов, чтобы выразить радость мя», «Ну, какие красивые», «Потрясающая семья», «ЗаваривайтеИван-чай, у меня тахикардия от умиления», «Зарисовка: Красная шапочка и серый волчок отжали у бабушки сладкий пирожок», — высказываются в Сети.

Напомним, наследник Ивана Янковского и Дианы Пожарской родился 26 июня. Новость о появлении малыша на свет, которую каждый в своем микроблоге сообщили молодые родители, стала сюрпризом для их поклонников и окружения. Свою беременность Диана Пожарская держала в строжайшем секрете.

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