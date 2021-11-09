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Азамат Мусагалиев показательно в день 60-летия КВН поздравил всех с праздником рентгенолога

Как отметил юморист, для медицины открытие Рентгена стало настоящим прорывом.

Азамат Мусагалиев показательно в день 60-летия КВН поздравил всех с праздником рентгенолога
Азамат Мусагалиев. Фото: Globallookpress.com

Комик Азамат Мусагалиев в Instagram поздравил своих пользователей в Днем рентгенолога, хотя многие его коллеги пели дифирамбы КВН, которому исполнилось 60 лет.

«С днем рентгенолога! Сегодня отмечается день рентгенолога. В этот день в 1895 году немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновское излучение. Для медицины это открытие обернулось настоящим прорывом в области диагностики целого комплекса заболеваний и травм. Спасибо!»

Азамат Мусагалиев
Вильгельм Рентген
Вильгельм Рентген. Фото: instagram.com/azabraza1984/

Напомним, что Азамат Мусагалиев выступает в шоу «Игра» за команду «Камызяки». Проект сняли из эфира канала ТНТ на неопределенный срок. Официальная причина – пандемия.

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Азамат МусагалиевВильгельм РентгенКанал ТНТКВНШоу "Игра"