Азамат Мусагалиев показательно в день 60-летия КВН поздравил всех с праздником рентгенолога

Комик Азамат Мусагалиев в Instagram поздравил своих пользователей в Днем рентгенолога, хотя многие его коллеги пели дифирамбы КВН, которому исполнилось 60 лет.
«С днем рентгенолога! Сегодня отмечается день рентгенолога. В этот день в 1895 году немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновское излучение. Для медицины это открытие обернулось настоящим прорывом в области диагностики целого комплекса заболеваний и травм. Спасибо!»
Напомним, что Азамат Мусагалиев выступает в шоу «Игра» за команду «Камызяки». Проект сняли из эфира канала ТНТ на неопределенный срок. Официальная причина – пандемия.
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