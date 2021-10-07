«Мазохисткий какой-то момент»: Мусагалиев рассказал, почему «Камызяки» участвуют в «Игре»

Команда КВН «Камызяки» получила новую жизнь на проекте ТНТ «Игра» и, без преувеличения, блистает там своим юмором. В новом интервью лидер коллектива Азамат Мусагалиев рассказал о том, что они с товарищами участвуют в шоу не ради победы (хотя денежный приз там немаленький), а из спортивного интереса.

«Я вам скажу честно, мы больше удовольствия получаем от процесса подготовки, чем от самой программы и того, что мы уже делаем на сцене в рамках съемки. Эти бессонные ночи, ощущение песка в глазах – мы получаем от этого удовольствие, в этом мнении сходятся все ребята. Это, конечно, мазохисткий какой-то момент, но это очень круто», — рассказал Мусагалиев журналу Hello!

Шоумен добавил, что его изначально звали стать ведущим данного проекта, но, увидев решимость своей команды, он захотел биться вместе с ними на сцене. А вот то, что его не позвали в кресло жюри, комика не обижает — он понимает, насколько тяжелый труд оценивать своих коллег в юморе.

«Чтобы оставаться объективным в такой ситуации, мне кажется, нужно забыть вообще все былые заслуги тех, кто на сцене. Если бы я был в жюри, то оценивал бы по принципу «здесь и сейчас»: вот сейчас я посмеялся над ними, значит, отдаю предпочтение им. Если мне было бы не смешно, то я бы уже не копошился в том, где, когда и с кем мы где-то дружили или что-то делали вместе», — прокомментировал Азамат.

Он также отметил, что гораздо более значима оценка зрителей, а не коллег по цеху. Ведь смех зрителя — это главный индикатор того, насколько удачной была шутка.

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