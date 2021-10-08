«И кто надо это услышит, и кто надо кто-надыч»: Мусагалиев на «Игре» подшутил над Масляковыми

Шоумен Азамат Мусагалиев в финале первого выпуска шоу «Игра» подшутил над создателем КВН Александром Масляковым и его сыном – Александром Масляковым-младшим.
Отметим, что на проекте запрещено произносить фамилию создателя КВН. Между тем, Мусагалиев заметил, что все участники благодарят КВН.
«И кто надо это услышит, и кто надо кто-надыч».
Отметим, что больше на «Игре» про КВН никто не вспоминал.
Напомним, что шоу «Игра» выходит на канале ТНТ. Оно было создано, чтобы составить конкуренцию КВН.
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