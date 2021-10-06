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«Стриптиз для Мусагалиева?»: Кошкина сверкнула кружевными стрингами, приспустив юбочку на шелковые бедра

Поклонники актрисы посчитали, что она пыталась соблазнить звезду КВН.

«Стриптиз для Мусагалиева?»: Кошкина сверкнула кружевными стрингами, приспустив юбочку на шелковые бедра
Яна Кошкина. Фото: Instagram.com/yana_koshkina_of

Яна Кошкина не раз блистала в постановках ТВ-шоу «Однажды в России». В одной из сценок телеведущая предстала в кадре вместе с Азаматом Мусагалиевым. Тот по сценарию отчаянно добивался любви и внимания красавицы-брюнетки, а Яна его в свою очередь якобы не замечала, флиртуя со всеми мужчинами.

В итоге зрители поняли, что любвеобильная героиня Кошкиной была готова «встречаться» с любым и даже не самым привлекательным парнем, но только не с персонажем Мусагалиева. В самой развязке действа Кошкина со сцены произнесла коронную фразу, заставив всех зрителей повалиться со смеху. Она объяснила, почему же ее героиня так упорно «отказывалась от интима» с Азаматом в роли искусителя. Оказалось, что девушка, которую играла Яны была влюблена в Мусагалиева. И ей хотелось взаимных чувств, а не страстных ночей.

В обычной жизни вне экрана и съемок Яна Кошкина такая же смелая и раскованная. К примеру, актриса не стесняется позировать в гримерной едва ли не голышом. Так, партнерша Азамата Мусагалиева игриво приспустила коротенькую юбочку на бедра, «случайно» сверкнув кружевными трусиками.

Телеведущая Яна Кошкина
Яна Кошкина приспустила коротенькую юбочку на бедра, «случайно» засветив кружевные трусики. Фото: Instagram.com/yana_koshkina_of

«Перед людьми голыми ягодицами??», «Ну что за разврат и прямо в гримерной», «Стриптиз для Мусагалиева??», «На шпильках и с голым поплавком», «Опять выставила свой «орешек», молнию заело??», «Ну сколько можно?? Надоели эти полуголые девицы», «Яна, белье, конечно, красивое, но зачем нам на ваши трусы смотреть??», «Какие ножки бесконечные», «Сногсшибательная», — пишут фолловеры.

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