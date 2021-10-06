«Стриптиз для Мусагалиева?»: Кошкина сверкнула кружевными стрингами, приспустив юбочку на шелковые бедра

Яна Кошкина не раз блистала в постановках ТВ-шоу «Однажды в России». В одной из сценок телеведущая предстала в кадре вместе с Азаматом Мусагалиевым. Тот по сценарию отчаянно добивался любви и внимания красавицы-брюнетки, а Яна его в свою очередь якобы не замечала, флиртуя со всеми мужчинами.

В итоге зрители поняли, что любвеобильная героиня Кошкиной была готова «встречаться» с любым и даже не самым привлекательным парнем, но только не с персонажем Мусагалиева. В самой развязке действа Кошкина со сцены произнесла коронную фразу, заставив всех зрителей повалиться со смеху. Она объяснила, почему же ее героиня так упорно «отказывалась от интима» с Азаматом в роли искусителя. Оказалось, что девушка, которую играла Яны была влюблена в Мусагалиева. И ей хотелось взаимных чувств, а не страстных ночей.

В обычной жизни вне экрана и съемок Яна Кошкина такая же смелая и раскованная. К примеру, актриса не стесняется позировать в гримерной едва ли не голышом. Так, партнерша Азамата Мусагалиева игриво приспустила коротенькую юбочку на бедра, «случайно» сверкнув кружевными трусиками.

«Перед людьми голыми ягодицами??», «Ну что за разврат и прямо в гримерной», «Стриптиз для Мусагалиева??», «На шпильках и с голым поплавком», «Опять выставила свой «орешек», молнию заело??», «Ну сколько можно?? Надоели эти полуголые девицы», «Яна, белье, конечно, красивое, но зачем нам на ваши трусы смотреть??», «Какие ножки бесконечные», «Сногсшибательная», — пишут фолловеры.

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