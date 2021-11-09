«Так танцует!»: бывшая домработница Аллы Пугачевой назвала главный талант Лизы Галкиной

Как отметила Людмила Дороднова, такое впечатление, что девочка с рождения артистка.

Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова заявила, что она находится под впечатлением от младшей дочери Примадонны восьмилетней Лизы Галкиной.

«Лиза так танцует! Такое впечатление, что она с рождения была артисткой. Включишь телефон и можешь бесконечно смотреть на это семейство, этих детишек и никогда это тебе не надоест!» Людмила Дороднова

Как отметила Людмила Дороднова, сейчас у Аллы Пугачевой самый лучший муж из всех, что был когда-либо. Телеведущий Максим Галкин, по словам Дородновой, очень умен и талантлив во всем.

Напомним, что Людмила Дороднова работала в доме Аллы Пугачевой до 2005 года. Позже она помогала ее четвертому мужу Филиппу Киркорову, сообщает «Собеседник».

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